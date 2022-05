La liste des Lions de l'Atlas retenus contre les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Liberia

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic a dévoilé, mercredi, la liste des joueurs retenus pour prendre part au match amical contre l'équipe nationale des États-Unis et les deux rencontres de qualifications à la CAN 2023, en juin contre l'Afrique du Sud et le Liberia. La liste, dévoilée lors d'une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé), est marquée par le retour de Noussir Mazraoui, Amine Harit et Adel Taarabt, ainsi que Soufiane Rahimi.

Ainsi, les gardiens de but retenus sont Anas Zniti (Raja Casablanca), Mounir El Kajoui (Hatayspor) et Yassine Bounou (FC Séville).

Pour les défenseurs, il s'agit d'Achraf Hakimi (Paris SG - France), Noussir Mazraoui (Bayern Munich), Soufiane Alakouch (FC Lausanne-Sport - Suisse), Adam Massina (Watford - Angleterre), Soufiane Chakla (OH Louvain - Belgique), Samy Mmaee (Ferencvárosi TC – Bulgarie), Ghanem Saïss (Wolverhampton – Angleterre), Nayef Aguerd (Stade Rennais – France), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca - Maroc), Jawad El Yamiq (Real Valladolid - Espagne).

Au milieu de terrain, on retrouve Fayçal Fajr (Sivasspor – Turquie), Soufiane Amrabat (Fiorentina - Italie), Aymen Barkok (Eintracht Francfort – Allemagne), Ilias Chair (Quenns Park Rangers – Angleterre), Adel Taarabt (Benfica – Portugal), Azzedine Ounahi (Angers SCO – France), Selim Amallah (Standard de Liège – Belgique).

Enfin, les attaquants retenus sont Soufiane Rahimi (Al-Aïn FC – Emirats arabes unis), Amine Harit (Olympique de Marseille – France), Munir Haddadi (FC Séville – Espagne), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar – Pays-Bas), Youssef En-Nesyri (FC Séville – Espagne), Ayoub El Kaabi (Hatayspor – Turquie), Tarik Tissoudali (KAA Gent - Belgique).