Maroc : Accélération de la généralisation de la couverture médicale aux agriculteurs

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki a présidé, ce mercredi à Rabat, une journée sur le renforcement et l’opérationnalisation du dispositif de généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs. Elle a porté sur la présentation du plan d’actions déployé pour la mise en œuvre rapide et efficiente de ce chantier.

Ont pris part à la rencontre des représentants de la CNSS, du Crédit Agricole, de chambres et fédérations ainsi que des représentants des agriculteurs et des professionnels et directeurs centraux, régionaux et provinciaux du département de l'agriculture, notamment, outre les chefs de divisions et de service responsables du registre agricole et de la couverture sociale.

Mohammed Sadiki a souligné lors de la rencontre que pour la mise en œuvre de la loi relative à la protection sociale au profit des agriculteurs, un accord-cadre a été signé pour la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base, qui bénéficiera dans un premier temps à 1,6 million d'agriculteurs, en permettant à leurs familles de bénéficier de cette assurance. Aussi, le projet de loi portant création du registre national agricole, adopté récemment par les deux chambres du Parlement, institue une nouvelle étape majeure dans la gestion et la gouvernance du secteur, notamment l'accélération de la protection sociale des agriculteurs.

En marge de la rencontre, quatre conventions de partenariat ont été signées. Il s’agit d’une convention de partenariat entre le ministère et la CNSS, relative à l’échange de données dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire des agriculteurs, une convention de partenariat entre le Ministère, la CNSS et le Crédit Agricole du Maroc qui porte sur le renforcement du dispositif de généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs, une convention entre le Ministère et le Crédit Agricole du Maroc relative à l’échange des données agricoles et une convention de partenariat entre le ministère et l’ANCFCC relative aux données sur le foncier agricole.