Barry Callebaut ouvre son premier Chocolate academy center à Casablanca

Le Groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de chocolat et de produits à base de cacao, a inauguré son premier Chocolate academy center à Casablanca. Il s'agit d'une plateforme créative au sein de laquelle les chefs et les artisans peuvent donner libre cours à leur talent et à leurs compétences, tout en partageant leur savoir-faire et en apprenant de nouvelles techniques et recettes, indique Barry Callebaut dans un communiqué.

«Il s'agit du deuxième Chocolate academy center sur le continent africain et ceux-ci font partie d’un très large réseau composé de 26 Chocolate academy center répartis à travers la planète. Barry Callebaut offre ainsi inspiration, formation et soutien personnalisé aux artisans, pâtissiers, confiseurs, boulangers, et traiteurs, et les aide à mieux explorer l’univers du chocolat», fait savoir le communiqué.

Fort de son équipe composée de chefs locaux dévoués, lesquels reçoivent les visites régulières d'autres chefs renommés, le Chocolate academy center de Casablanca jouera un rôle important dans la stimulation de l'innovation, affirme le Groupe.

«Le marché du chocolat gourmet est en pleine croissance en Afrique du Nord. Grâce au Chocolate academy center de Casablanca, nous apporterons des innovations liées au monde du chocolat sur le marché local. Au Maroc et au-delà, ce centre deviendra assurément un lieu incontournable pour les artisans et les professionnels du chocolat», a déclaré Amine Mebrouki, directeur général de Barry Callebaut Moyen-Orient & Afrique du Nord, cité dans le communiqué.

De son côté, Rogier van Sligter, président EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de Barry Callebaut, a ajouté que «c'est un moment historique pour nous. Le centre de Casablanca renforcera notre collaboration avec nos clients sur le marché de l’Afrique du Nord et nous aidera à renforcer notre position dans le segment des produits gastronomiques et des spécialités dans la région».