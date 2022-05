Monkeypox au Maroc : Les tests effectués sur les trois cas suspects se sont avérés négatifs

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a révélé, ce mercredi, que les résultats des tests effectués sur les trois cas suspects de variole du singe (Monkeypox) se sont avérés négatifs. Dans un communiqué, le département a expliqué que les analyses ont été effectuées à l'hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech, ajoutant que les trois patients sont en bonne santé, sous surveillance sanitaire et médicale et sont pris en charge conformément aux procédures sanitaires approuvées.

Le ministère confirme ainsi que les données épidémiologiques enregistrées au Maroc, à ce jour, n'ont enregistré aucun cas confirmé de monkeypox. Le département promet de continuer à communiquer avec l'opinion publique nationale, et à l'informer de tous les développements liés à cette alerte sanitaire mondiale.

Dans des déclarations médiatiques ce mercredi, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a rappelé qu'il existe une similitude entre la variole du singe et d'autres maladies, comme la varicelle. Le responsable a assuré que le monkeypox, qui appartient à la même famille de virus qui causent la variole, n'est pas préoccupant, citant les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

À noter que les trois cas suspects sont répartis entre Casablanca, Beni Mellal et Ain Harouda.

Lundi, le coordinateur du Centre national des opérations publiques d’urgence au ministère de la Santé et de la protection sociale, Mouad Mrabet, a annoncé l’enregistrement de trois cas suspects de la variole du singe (monkeypox) au Maroc, précisant qu’ils sont en bonne santé et sont désormais sous observation médicale, dans l’attente des résultats des analyses prochaines.