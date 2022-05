Italie : Un couple marocain poursuivi suite au décès de son enfant dans un accident de la route

Un couple marocain est poursuivi dans un procès suite à un accident de la route survenu en mars 2019 à Rimini. Selon la presse italienne, les deux parents du petit Amir, 2 ans, décédé dans ce drame, se sont retrouvés en procès avec un jeune de 24 ans impliqué dans l'accident.

Ils sont poursuivis pour homicide routier, ajoute la même source, rappelant que la famille d’origine marocaine était à bord d’une Volkswagen Golf qui a été heurtée, le 19 mars 2019, par une Fiat Punto conduite par le jeune homme de 24 ans qui se dirigeait vers Rimini et avait perdu le contrôle du véhicule. Outre le petit Amir, sa mère âgée de 33 ans a également été grièvement blessée, ce qui a nécessité leur transfert aux urgences. Cependant, malgré toutes les tentatives désespérées des médecins, le cœur du petit Amir s'est arrêté de battre après 4 jours passés dans le coma.

Sur la base de ce qui a été reconstitué par la police municipale, le parquet a déterminé la responsabilité non seulement du jeune homme de 24 ans, mais aussi des deux parents. Ces derniers sont accusés de «mauvaise utilisation du siège enfant». Une thèse rejetée par le couple et dont les avocats ont expliqué que leur voiture n'était pas équipée avec les dispositifs de sécurité les plus récents.

Le juge de l'audience préliminaire a accepté pour les trois accusés la demande de procédure abrégée, conditionnée à l'audition des experts. Le procès débutera le 10 janvier prochain, conclut la même source.