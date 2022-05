Smurfit Kappa investit environ 372 MDH dans une nouvelle usine à Rabat

La société irlandaise de fabrication d'emballages à base de papier Smurfit Kappa a annoncé, ce mercredi, la construction d’une nouvelle usine d'emballage au Maroc, sa première usine de carton ondulé dans le pays. Localisée à Rabat, l’usine s’étend sur 25 000 m2 et nécessite un investissement de 35 millions euro (372 millions de dirhams).

Les travaux de construction de cette usine, qui vise à rapprocher la production d'emballage de sa clientèle locale, commencera cette semaine, indique Smurfit Kappa dans un communiqué. Cette unité de production offrira des solutions d’emballage pour les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des biens de grande consommation, de l’automobile, pharmaceutique et de la céramique. Aussi, la nouvelle ligne de production s’installe dans un marché où la demande dépasse l’offre, indique la société.

Le CEO de Smurfit Kappa Europe, Saverio Mayer a déclaré que la société est «très fière d’annoncer la construction de cette nouvelle installation de pointe, la première de ce type détenue par la société au Maroc». «Elle sera située dans une zone à fort potentiel de croissance et créera 300 emplois directs et indirects dans la région. Nos clients bénéficieront également de notre modèle d'entreprise entièrement intégré et circulaire, qui garantira un approvisionnement fiable en produits de qualité, à valeur ajoutée et durables», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le CEO de Smurfit Kappa Spain, Portugal and Morocco, Ignacio Sevillano a ajouté que cet investissement «est le reflet de notre approche 'think global, act local' qui combine notre échelle et notre expertise mondiales avec les meilleures connaissances de notre équipe locale pour comprendre et satisfaire les besoins de nos clients marocains». Et d'expliquer que la nouvelle usine «intégrera aussi un centre d'expérience, notre 30e dans le monde, qui favorisera une collaboration accrue avec nos clients et fournira des idées créatives et des perspectives». L’usine devrait être opérationnelle au début de l’année 2023, conclut la société.