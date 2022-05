L’armée française publie de nouvelles photos de l'exercice «Échange Air Maroc 2022»

L’armée française de l’Air et de l’Espace (AAE) a publié, mardi, de nouvelles photos sur son opération conjointe, menée au Maroc, avec les Forces Royales Air. «L'exercice ‘Échange Air Maroc 2022’ se poursuit. Du 16 au 27 mai, les Mirage 2000 de l'AAE et les Mirage F1 des Forces Royales Air s'entraînent ensemble», a-t-elle indiqué sur son compte Twitter.

Tout en affirmant que «cette coopération est l'occasion de renforcer les liens avec le Maroc», l’armée a invité les internautes à découvrir un aperçu de cet exercice.

L'#exercice «Échange Air Maroc 2022» se poursuit !

La semaine dernière, l’armée française de l’Air et de l’Espace a annoncé que la 3e escadre de chasse de la BA133 de Nancy est arrivée au Maroc «dix ans après le dernier exercice», de l’armée de l’Air et de l’Espace dans le pays, tenu en décembre 2012. Depuis lundi dernier et jusqu’au 27 mai, des Mirage 2000 de l’armée française de l’Air et de l’Espace et les Mirage F1 des Forces royales air du Maroc effectuent des exercices militaires conjoints, dans la cinquième base aérienne de Benslimane.