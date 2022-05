Marrakech abrite le congrès de la société mondiale de chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale

Marrakech abrite, du 15 au 19 juin prochain, la 7e édition du congrès international de la société mondiale de chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale. Pour la même occasion, la ville accueillera la première édition du congrès de la société africaine de chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale.

Des experts de la chirurgie cardiaque pédiatrique et des cardiopathies congénitales à l'échelle internationale vont participer à cette manifestation, qui a pour but d’échanger les idées et les nouvelles techniques en chirurgie cardiaque pédiatrique.

Organisé par le service de chirurgie cardio-vasculaire du CHU Mohammed VI Marrakech, le congrès va traiter 3 sujets : le traitement chirurgical et le suivi de la tétralogie de Fallot, et sa spécifiée dans les pays en voie de développement, le traitement chirurgical de la valvulopathie mitrale rhumatismale, et comment concevoir et gérer un centre de chirurgie cardiaque pédiatrique dans les pays en voie de développement surtout en Afrique Cet événement comprendra deux workshops sur le traitement de la tétralogie de Fallot, et de la valvulopathie mitrale rhumatismale.

Le service de chirurgie cardio-vasculaire du CHU Mohammed VI Marrakech et la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech ont contribué au développement des soins en chirurgie cardiaque pédiatrique en Afrique à travers la formation des médecins de plusieurs nationalités. À ce jour, un chirurgien a été formé et neuf sont en cours de formation.