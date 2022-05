Après avoir gelé son adhésion au PJD, Aziz Rabbah lance sa «Ligue la patrie d’abord et toujours»

Après avoir gelé son adhésion au PJD, Aziz Rabbah va lancer sa propre enseigne associative et politique, appelée «Ligue de la patrie d’abord et toujours». «C’est une initiative citoyenne, qui vise principalement à accompagner les jeunes, via l’organisation d’activités intellectuelles et culturelles», explique l’ancien ministre sous les gouvernements Benkirane et El Othmani, au site Al3omk. La «Ligue» ambitionne de créer des antennes au Maroc et à l’étranger, et d’agir dans le cadre du respect de la constitution et «des valeurs nationales unies et unifiantes».

Au lendemain de la défaite du PJD aux élections du 8 septembre, des informations avaient circulé attribuant à Aziz Rabbah le projet de voler de ses propres ailes, loin de la tutelle de ses «anciens frères». Des informations que l’ancien ministre avait catégoriquement démenties, les jugeant «sans fondements».

Dans un communiqué, il avait même réaffirmé son engagement aux côtés des autres cadres du PJD à œuvrer «dans l'effort collectif de l’évaluation, l’ajustement et le renouvellement afin de servir le pays (…) et de redonner au parti la place qu'il mérite dans le paysage politique avec une nouvelle direction et de nouvelles priorités adaptées à la phase et à ses défis».

L’annonce de la création de ce cadre associatif était prévisible. Depuis quelques mois, Aziz Rabbah rencontrait des cadres du PJD et du Mouvement unicité et réforme (MUR) ainsi que d'autres partis dans une villa à Kenitra.