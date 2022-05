Maroc : Les jeunes innovateurs ruraux à l’honneur de la 15e Expo-science de l’AMPD

Les projets que proposent les élèves du monde rural seront découverts par le grand public, lors de la 15e Expo-science intitulée «les jeunes innovateurs ruraux à l’honneur», à l’initiative de l’Association marocaine des petits débrouillards (AMPD). L’événement se tiendra du 26 au 28 mai à la Villa des arts de Rabat, en collaboration avec l’Académie régionale de l’éducation nationale (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, la Fondation Drosos et la Fondation Al Mada, a indiqué l’ONG dans un communiqué parvenu à Yabiadi.

L’exposition scientifique vise à «promouvoir l’innovation scientifique et technologique chez les jeunes et leur donner l’occasion de présenter des problématiques scientifiques, environnementales et sociétales». Les écoliers vont expliquer des maquettes présentant des thématiques, ou encore faire des expériences scientifiques encadrées.

Cette activité fait partie des actions, menées depuis deux ans par l’AMPD, cadre du programme «les sciences au rural» pour «développer le sens créatif et l’esprit critique chez les élèves, et ce, par le biais de la culture scientifique et technique et de contribuer à les former aux compétences transversales nécessaires à leurs cursus scolaires». «À travers des approches pédagogiques innovantes où les apprentissages se font à travers la démarche expérimentale ou la méthodologie de projets, l’AMPD couronne son travail de fin d’année par une manifestation scientifique de valorisation où l’élève du monde rural est à l’honneur», a ajouté le communiqué.

Les passionnés des sciences et les familles sont invités à venir découvrir l’exposition scientifique et, par la même occasion, encourager les élèves et les jeunes animateurs engagés dans les clubs scientifiques, sur une vingtaine d’établissements scolaires de la région et des associations scientifiques en France, à Marrakech, à Tanger et à Rabat. Les organisateurs soulignent que «les visites sont ouvertes et gratuites les 26 et 27 mai, de 10h à 15h». Elle se terminera par la tenue d’une cérémonie officielle, samedi 28 mai à la Villa des arts de Rabat.