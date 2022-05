Le Maroc, l'Algérie et l'Espagne participent à un exercice maritime américain en Tunisie

Depuis hier et jusqu’au 3 juin 2022, la Tunisie et la mer Méditerranée accueillent la 17e édition de l'exercice maritime nord-africain Phoenix Express 2022, organisé par les Forces navales américaines Europe et Afrique. Dans un communiqué publié la semaine dernière, la sixième flotte américaine a expliqué que cet exercice, auquel 13 pays participent, se concentre notamment sur la coopération régionale, la connaissance du domaine maritime, les pratiques de partage d'informations et les capacités opérationnelles.

L’exercice doit permettre de renforcer «les efforts visant à promouvoir la sûreté et la sécurité dans la mer Méditerranée et les eaux territoriales des pays d'Afrique du Nord». «La Tunisie démontre régulièrement son engagement et sa volonté de s'associer aux États-Unis dans notre vision commune de la paix et de la stabilité maritime en Afrique du Nord et dans les eaux méditerranéennes environnantes», a déclaré l'amiral Robert Burke, commandant des forces navales américaines Europe-Afrique et des forces conjointes alliées, cité par le communiqué.

L'exercice se déroulera sur la base navale de La Goulette à Tunis et comprendra une phase préparatoire au port ainsi que cinq jours de formation à la sécurité maritime en mer Méditerranée. La partie en mer de l'exercice testera les capacités des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à la migration irrégulière et à lutter contre le trafic illicite et le mouvement de biens et de matériaux illégaux.

Quant aux pays participants à Phoenix Express 2022, il s’agit du Maroc, l'Algérie, l’Espagne, la Belgique, l'Égypte, la Grèce, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, la Tunisie, le Royaume-Uni et les États-Unis, précise le communiqué.