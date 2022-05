Éliminatoires de la CAN 2023 : La CAF exclut le Zimbabwe du groupe du Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, l'exclusion du Kenya et du Zimbabwe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Une décision prise alors que les fédérations des deux pays sont encore suspendues par la Fédération internationale, cette semaine. Les deux équipes ont été sanctionnées pour ingérence politique dans les affaires des fédérations de football.

«La Fédération du Kenya de football et la Fédération du Zimbabwe de football seront considérées comme perdantes et les deux équipes seront exclues de la compétition», a indiqué la CAF. De ce fait, «les troisième et onzième groupes ne comprendront que trois équipes, et l'ordre des matches sera maintenu selon le calendrier», a-t-elle ajouté. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront ainsi pour les finales de la Coupe des Nations qui se dérouleront en Côte d'Ivoire en juin et juillet.

Il est à rappeler que le tirage au sort avait placé le Zimbabwe dans le groupe K (onze), aux côtés de l'équipe nationale marocaine, de l'Afrique du Sud et du Libéria. Selon le programme du groupe, l'équipe nationale marocaine jouera les matchs du premier et du deuxième tour de ces éliminatoires lors de la trêve internationale en juin 2022.

Les matchs du troisième et du quatrième tour sont prévus en septembre 2022, tandis que les cinquième et sixième matchs (finales) auront lieu aura lieu en mars 2023. L'équipe kenyane figurait dans le groupe C, avec le Cameroun, la Namibie et le Burundi.