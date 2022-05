Rabat : Lancement de la formation sur la lutte contre le terrorisme au bureau de l'ONUCT

Le Bureau programme des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique a lancé, lundi à Rabat, une série de formations spécialisées sur la lutte anti-terroriste, organisée en collaboration avec le gouvernement de l'Australie. Cette première session d'une formation de 10 semaines s'assigne pour objectif de renforcer les capacités spécialisées et techniques des participants en matière d'investigations et de lutte contre le terrorisme.

Ainsi, 24 participants représentant des institutions du maintien de l'ordre de six pays africains (Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali, Nigéria et Sénégal) prendront part pendant du 23 mai au 10 juin au premier module de formation niveau fondamental.

Les modules de formation seront dispensés sur une année, selon le programme suivant : module de base (23 mai-10 juin), module intermédiaire (05-23 septembre), niveau avancé (21 novembre-09 décembre) et niveau formateur (février 2023).

Le directeur adjoint du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (ONUCT), Mauro Miedico, a indiqué par visioconférence que ce Bureau, premier du genre en Afrique, ambitionne de s'ériger en pôle de formation, de qualification et de développement des capacités en matière de lutte antiterroriste. Dès son inauguration à Rabat, l'action a été focalisée sur l'élaboration d'un programme de formation pour le renforcement des capacités, a-t-il relevé, insistant sur l'importance d'intégrer ce genre de formations dans les instituts de formation des agents chargés de l'application de la loi.

De son côté, le chef du Bureau programme de l'ONUCT en Afrique, Carlos Monteiro Reis, s'est félicité du développement de ce programme innovant, relevant l'importance d'accompagner les participants à cette formation pour mettre en application les compétences acquises au service des programmes et politiques de lutte contre le terrorisme dans leurs pays.