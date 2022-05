Trafic aérien : L'Algérie a-t-elle exclu les aéroports espagnols à cause du Sahara ?

L’Algérie a annoncé, la semaine dernière, une reprise de ses lignes aériennes et maritimes. Dans un communiqué, le ministère algérien des Transports a ainsi fait état d’une augmentation du nombre de vols et traversées maritimes pour les voyageurs, en préparation de la saison estivale 2022. La décision intervient en application de la décision du président Abdelmadjid Tebboune, précise la même source.

La nouvelle liste du ministère algérien des Transports n’a pas échappé aux médias espagnols. Et pour cause, sur l’ensemble des lignes aériennes annoncées, aucune ne reliera l’Espagne à l’Algérie. De plus, pour les lignes maritimes, une seule reliera Alger à Alicante, à raison d’une seule fréquence hebdomadaire.

«Le régime algérien fait comprendre que sa colère contre le gouvernement de Pedro Sánchez pour son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental n'est pas passagère, en effaçant les liaisons aériennes entre les deux pays», écrit le média espagnol Nius Diario.

«Loin d'être une crise de quelques jours, l'indignation du régime algérien envers le gouvernement de Pedro Sánchez pour sa position sur le Sahara occidental ne diminue pas. Il n'y a pas de trêve pour l'exécutif Sánchez au Maghreb», poursuit la même source, qui rappelle que les liaisons existant jusqu'à présent avec l'Espagne étaient de trois lignes vers Barcelone depuis Alger avec Vueling et une vers Madrid depuis la capitale algérienne avec Iberia.

Le média rappelle que la «disparition» de l'Espagne comme destination des compagnies aériennes algériennes intervient après plusieurs décisions du président algérien Abdelmadjid Tebboune au lendemain de la normalisation des relations de Madrid avec Rabat, la première étant le rappel de l’ambassadeur algérien en Espagne pour consultation au lendemain de la lettre adressée par Pedro Sánchez au roi Mohammed VI.