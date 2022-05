Maroc : L'agence Bayt Mal Al Quds lance un prix rendant hommage à Shereen Abu Aqleh

L’Agence Bayt Mal Alqods Acharif, basée à Rabat, a annoncé un prix spécial pour soutenir les libertés de la presse et des médias à Al Qods. Discerné par l'Observatoire «Rabat» pour l'observation, le suivi et l'évaluation, ce prix intervient pour «rendre hommage à la journaliste martyr Shereen Abu Aqleh et ses collègues qui sont morts en défendant les valeurs de liberté, de justice et de paix», indique l’agence dépendant du Comité Al Qods, présidé par le roi Mohammed VI.

Les prix seront distribués le 6 juin, coïncidant avec la célébration de Rabat comme «capitale de la culture dans le monde islamique pour 2022», ajoute-t-on.

Shereen Abu Aqleh, correspondante de la chaîne qatarie Al Jazeera en Palestine, a été assassinée le 11 mai 2022 par l'armée israélienne, après avoir reçu une balle dans la tête alors qu'elle couvrait la prise d'assaut du camp de Jénine.