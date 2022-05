Melilla : L’ouverture des frontières avec le Maroc provoque une pénurie de vaccins anti-Covid19

L'ouverture de la frontière avec le Maroc a contribué à une pénurie des vaccins contre le Covid-19 à Melilla. La ville, après la vaccination massive enregistrée la semaine dernière, a annoncé qu'elle ne pourra reprendre l'administration des vaccins qu’après la réception de nouveaux lots.

Un porte-parole du gouvernement de Melilla, cité par La Informacion a expliqué que «la vaccination contre le Covid-19 dans la ville autonome de Melilla reprendra la semaine prochaine», expliquant cela se fera «dès que les doses arriveront et une fois les contrôles nécessaires effectués par la santé publique, afin de s'assurer du respect de la chaîne du froid pendant le transport». Il a ajouté que «les vaccins qui vont être reçus sont ceux de Pfizer, qui sont stockés et transportés à -80 degrés, ce qui rend difficile la manipulation et le transport depuis la péninsule».

Le responsable a rappelé que «les doses administrées sont de 4 027 de lundi dernier au vendredi 20 mai», ce qui représente «une augmentation de plus de 2 300 % par rapport à la semaine précédente». Une hausse enregistrée à la suite de la réouverture des frontières de la ville avec le Maroc depuis le 17 mai.

Rien qu’au cours des trois premiers jours de la semaine, 2 422 personnes ont été vaccinées à Melilla, dans le cadre d’une opération accélérée par la réouverture de la frontière de la ville avec le Maroc. Les autorités sanitaires et l'Institut national de gestion sanitaire (Sanitaria) ont également commencé à la possibilité d'étendre les points de vaccination à Melilla.