Belgique : Consulat mobile à Tournai pour rapprocher l’administration des usagers

Le consulat général du Maroc à Liège a organisé, samedi, une prestation mobile de proximité au service des Marocains vivant dans la ville belge de Tournai et sa région. Cette opération, qui a permis aux membres de la communauté marocaine d'accomplir des formalités consulaires et administratives, a été notamment marquée par la délivrance de cartes nationales d’identité électroniques, passeports biométriques, différents actes d’état civil et attestations, ainsi que le traitement des demandes d’établissement de documents officiels.

Elle a également permis d’être à l’écoute des préoccupations de la communauté marocaine et de fournir des informations, conseils et orientations par l’ensemble des services du consulat général.

À cette occasion, le consul général du Royaume à Liège et au Grand-Duché du Luxembourg, Abdelkader Abidine, a eu un entretien avec le bourgmestre de la ville, Paul Olivier Delanoy, sur diverses questions d’intérêt commun, dont celles liées à la communauté marocaine, ainsi que les opportunités de renforcer les relations à différents niveaux.

Il a été convenu de renforcer la coopération entre le consulat général du Maroc et l’Hôtel de ville, notamment en ce qui concerne l’organisation d’événements mettant en valeur les relations d’amitié entre le Maroc et la Belgique, qui seront axés sur les domaines, notamment économique, culturel ou artistique.