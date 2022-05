Maroc : Le Front Social organise une marche contre la flambée des prix et la normalisation avec Israël

Manifestation contre la pauvreté et la situation économique, organisée à Casablanca par le Front social marocain, le 23 février 2020. / Ph. Fadel Senna - AFP

Le Front social marocain, composé par des formations et d’organisation de gauche, a fermé la porte devant l’adhésion des islamistes d’Al Adl Wal Ihssane et a appelé à une marche nationale, prévue dimanche 29 mai à Casablanca. Dans un appel publié sur sa page Facebook, le mouvement a expliqué que cette forme de protestation intervient «contre la flambée des prix, l'oppression et la normalisation».

Dans son appel, le Front a expliqué que cette marche est destinée à faire entendre la voix des manifestants appelant à «faire baisser les prix des carburants et transférer les actifs de la société La Samir à l'État marocain». Le front a appelé aussi à «rendre les 17 milliards de dirhams volés par le lobby des carburants». L’appel évoque plusieurs revendications, dont l’arrêt de la spoliation immobilière, mettre fin au recrutement par contrat dans le secteur public et à garantir le droit au travail et aux indemnités au chômage.

La même source plaide aussi pour le «respect des libertés» et appelle à «libérer tous les détenus politiques» et à «annuler les accords de normalisation avec l’État sioniste».

En avril dernier, le Front social marocain a organisé plusieurs sit-in dans des villes marocaines contre la flambée des prix» ainsi que «la répression systématique des différentes catégories sociales et des voix libres».