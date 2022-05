Maroc-Israël : L’ambassade du royaume répond à l'ambassadeur palestinien au Sénégal

L'ambassade du Maroc au Sénégal a publié, vendredi, une mise au point dans laquelle elle répond aux déclarations de l'ambassadeur palestinien à Dakar, Safwat Ibraghith, la décrivant comme contredisant «les positions officielles de ses responsables directs».

Dénonçant une sortie «étrange et inattendue» et qui «soulève des questions sur ses véritables motivations», l’ambassade a pointé «l'agenda sur lequel elle se fonde et ceux qui se cachent derrière». «En plus de violer les principes fondamentaux de réserve et de respect des États souverains, en particulier de la part du diplomate, les positions exprimées et le langage utilisé manquent cruellement de tact et de pure diplomatie, et tombent dans le cadre d'un débat enfantin», a-t-elle dénoncé.

«Le Maroc n'a jamais dérogé à ses devoirs et obligations» sur la question palestinienne

«Outre le caractère régalien des positions marocaines, ces positions ont été suffisamment clarifiées et communiquées, notamment aux plus hautes autorités palestiniennes, et cela dans le cadre des consultations, ce que le diplomate concerné n'est pas censé ignorer», poursuit la mise au point. Celle-ci assure que «le Maroc n'a jamais dérogé à ses devoirs et obligations à l'égard de la cause légitime de la Palestine sœur», notant que «la position ferme du Maroc n'est ni circonstancielle ni ponctuelle, et ne s'inscrit pas dans le cadre de débats ou de surenchères politiques stériles».

Sur le statut d'observateur d'Israël au sein de l'Union africaine, évoqué par le diplomate palestinien, l’ambassade du Maroc a expliqué qu’il «appartient à l'organisation et à ses Etats membres de se prononcer sur cette question conformément à son statut».

Dans une interview publiée la semaine dernière, l'ambassadeur palestinien à Dakar a commenté la reprise des relations maroco-israéliennes, affirmant que «toute normalisation avec Israël est un manque de maturité politique». Il a ajouté que cette normalisation «rabaisser la valeur» du plan arabe de paix de 2002 et «sous-classe» la question palestinienne qui est la question centrale de la Oumah, du monde arabe et de l’Afrique.

«Certains pays comme le Maroc, pour leurs propres intérêts, ont commencé à se dire : ‘’Finalement, Israël ne va pas rendre les territoires. Jusqu’à quand on va attendre ? Bon, les pauvres Palestiniens n’ont qu’à se débrouiller’’», a-t-il lâché.

Des critiques de l’ambassadeur palestinien à Dakar

Evoquant la question du Sahara, le diplomate a assuré que «l’alliance tripartite Israël-USA-Maroc a été l’objet d’un marchandage orchestré par l’Administration Trump». «Ils ne peuvent pas le nier. Cela a été un marchandage : «Normalisez avec Israël et on reconnaît le Sahara comme territoire marocain»», a-t-il ajouté.

Concernant la relation de normalisation avec la présidence du roi Mohammed VI du Comité Al Qods, Safwat Ibraghith a déclaré que ses «amis marocains» lui ont «assuré que ce serait dans l'intérêt de la Palestine, car cela permettrait au Maroc pour "exercer une sorte de pression sur Israël en tant que puissance occupante"».

Sur les récentes attaques israéliennes dans la mosquée Al Aqsa, le diplomate palestinien a estimé que le Maroc n’a «rien» fait, «à part condamner à travers un communiqué». «Je sais que tous les Marocains portent la question palestinienne dans le cœur, mais nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui justifient leur alliance ou leur normalisation avec Israël pour avancer que c’est quelque chose de positif pour la Palestine. Car dans les faits, cela a démontré autre chose», a-t-il abondé.

«Aujourd’hui, la position du Maroc est plus difficile à exprimer, notamment lorsqu’il s’est agi de refuser d’octroyer le statut d’observateur à Israël au sein de l’Union Africaine. Quand on jette des fleurs à Israël, en lui souhaitant la bienvenue partout, cela veut dire qu’on demande aux Palestiniens de régler leurs problèmes à part.» Safwat Ibraghith

Ce n’est pas la première fois qu’un diplomate palestinien est au cœur d’une polémique à cause de propos sur le Maroc, sa normalisation avec Israël ou la question du Sahara. En novembre 2020, une interview accordée au journal algérien Al Wassat de l’ambassadeur palestinien en Algérie, Amine Makboul a contraint ce dernier à démentir ses propres propos, dans un communiqué publié le lendemain. Des propos où le diplomate avait minimisé la portée du soutien à la marocanité du Sahara exprimé par son collègue accrédité à Rabat.