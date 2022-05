Armée de l'air : Le Maroc et la France effectuent des exercices militaires conjoints

Depuis lundi dernier et jusqu’au 27 mai, des Mirage 2000 de l’armée française de l’Air et de l’Espace et les Mirage F1 des Forces royales air du Maroc effectuent des exercices militaires conjoints au Maroc. Selon le site du ministère français de la Défense, il s’agit d’une occasion pour «renforcer la coopération avec le Maroc».

«La France a déployé trois Mirage 2000D dans un détachement qui rassemble près de 80 aviateurs de diverses spécialités : pilotes, navigateurs officiers systèmes d’armes, mécaniciens, secrétaires, commandos, technicien informatiques ou encore opérateurs renseignement. Sous la chaleur ardente du ciel marocain, à travers les exercices menés chaque jour, le détachement français s’emploie à renouer les liens de coopération aéronautique militaire entre l’armée de l’Air et de l’Espace et les Forces Royales Air», ajoute la même source.

Le ministère explique que les pilotes français ont ainsi «pu retrouver les connaissances nécessaires à un déploiement opérationnel au nord du Maroc». «Actuellement, les entraînements réalisés avec deux vagues de départs par jour permettent de renforcer l’interopérabilité entre l’aviation de chasse française et marocaine», détaille-t-on. Les Forces royales air du Maroc profitent de l’occasion pour permettre à leurs pilotes de passer leur qualification de chef de patrouille. «Les exercices sont donc de plus en plus poussés chaque jour», fait savoir le département.

La 3e escadre de chasse de la BA133 de Nancy est arrivée au Maroc «dix ans après le dernier exercice», de l’armée de l’Air et de l’Espace dans le pays, tenu en décembre 2012, rappelle encore la même source.