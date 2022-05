Glory : Badr Hari remontre sur le ring en octobre face à Alistair Overeem

Le combattant néerlando-marocain Badr Hari remontera sur le ring en octobre, pour se mesurer au néerlandais Alistair Overeem. À 37 ans, Badr Hari rencontrera le combattant de 42 ans pour la troisième fois de sa carrière, après un combat perdu en 2008 et un gagné en 2009. Lors du même évènement baptisé «Collision 4» par les organisateurs, le belgo-marocain Jamal Ben Saddik, 31 ans, sera sur le ring face au combattant roumain de 37 ans, Benjamin Adegbuyi, rapporte AD.

Arrivé dans le circuit Glory en juin 2021, Alistair Overeem, blessé, n'a pas pu disputer un combat en octobre alors qu’il devait affronter Rico Verhoeven. Badr Hari pour sa part a combattu en mars dernier, mais l’affrontement contre Arkadiusz Wrzosek a été interrompu après des affrontements dans les tribunes. Lors du deuxième round, plusieurs spectateurs se sont battus, provoquant le chaos dans l’arène.

Jamal Ben Saddik devait lui aussi combattre lors de l’évènement en mars, mais la rencontre a dû être annulée à cause de ces émeutes, rappelle-t-on. «Nous voulions que Jamal remonte sur le ring le plus rapidement possible après la déception de Hasselt», déclare le directeur général de Glory, Scott Rudmann. «Ce combat contre Benny est une revanche après ce qui s'est passé en 2018, lorsque Jamal l'a éliminé en finale d'un tournoi à huit. Benny pense que Jamal a eu un chemin plus facile jusqu'à la finale et qu'il a gagné parce qu'il était plus frais. Jamal, quant à lui, pense qu'il est d'un niveau différent et qu'il a donc rendu les choses faciles. Maintenant, nous allons voir qui est le meilleur», a-t-il ajouté.

Badr Hari, surnommé le «golden boy», totalise 117 combats pour 106 victoires et 11 défaites en kick-boxing. Durant sa carrière qui a commencé en 2000, il a remporté le titre de champion K-1 en 2007 et a grimpé jusqu’aux finales en 2008 et 2009. Il avait par ailleurs remporté son combat en demi-finale contre Alistair Overeem en 2009.

De son côté, Alistair Overeem a combattu en kick-boxing entre 1999 et 2010, période durant laquelle il a remporté 10 combats, pour 4 défaites et un titre de Champion du Grand prix mondial K-1 en 2010. En parallèle, il a aussi fait carrière dans le mixed martial art en remportant 47 victoires pour 19 défaites et 1 nul entre 1999 et 2021.