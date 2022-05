Maroc : M'diq accueille trois championnats internationaux de plongée sportive

La Fédération royale marocaine de plongée et activités subaquatiques (FRMPS) a annoncé, samedi à Tanger, l'organisation de la première édition du festival international Salon d’été, qui rassemble trois championnats internationaux de plongée internationale, prévue du 4 au 12 juin à M’diq.

Cette manifestation sportive, organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, sera marquée par l’organisation de deux championnats internationaux de plongée sportive pour les catégories des jeunes et séniors, ainsi que la coupe du monde de plongée sportive dans la catégorie senior, a précisé la Fédération lors d'une conférence de presse, consacrée à la présentation de cet événement.

En marge de ces compétitions qui verront la participation de champions marocains et étrangers, seront organisées des plongées en piscine et dans les eaux méditerranéennes, ainsi que des expositions et activités économiques et de loisirs. A travers l'organisation de cet évènement sportif, la Fédération vise à mettre en lumière et promouvoir le rayonnement de ce sport aux niveaux national et international.

La ville de Tanger abritera, du 1 au 3 juin, l’Assemblée générale de la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS), qui rassemble les décideurs et les acteurs mondiaux de ce sport. «Tanger avait accueilli en 1954 le championnat mondial de plongée et abrité en 1961 l’assemblée générale de la confédération mondiale et revient après 61 ans pour accueillir le même événement», a relevé le président de la FRMPS, Abdelaziz Lazrak.

Pour sa part, Nouri Gharbi, chargé du projet de développement du tourisme de plongée au sein de la Fédération, a fait savoir que ce festival a pour objectif majeur de promouvoir ce sport dans la région du Nord, et ce à travers l’organisation de journées portes ouvertes encadrées par des professionnels et d’un festival de cinéma en plein air, qui sera marqué par la projection de plusieurs documentaires sur le monde des mers et les activités subaquatiques.

Il est à noter que la FRMPS a rejoint le 23 mai 2020, pour la première fois, le comité technique de la CMAS, en tant que membre. Créée à Monaco en 1959, la CMAS compte 107 organismes nationaux membres, dont 68 sont reconnus par le Comité international olympique.