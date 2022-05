Espagne : Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants entre Ceuta et Cadix

La police nationale espagnole a démantelé récemment un réseau de trafic de migrants entre le Maroc et l’Espagne, où les candidats à la migration ont versé 3 000 par traversée en bateau de Ceuta à la côte de Cadix. En moto aquatique, le montant à verser a doublé (6 000 euros), ce moyen étant plus rapide et représentant moins de risques, selon OK Diario.

L’opération s’est conclue par l’arrestation de onze personnes, dont dix ont déjà été condamnés. Le média espagnol a ajouté que le réseau s’est spécialisé dans le trafic d’immigrés marocains et aurait effectué jusqu’à 16 voyages, au cours desquels ils auraient fait passer 160 personnes, dont 60 mineurs.

Une note de la police fait état de deux perquisitions, au cours lesquelles un moteur de bateau, deux appareils GPS, deux émetteurs longue portée, sept téléphones portables et divers documents, en plus de substances stupéfiantes, ont été saisis ainsi que des outils de coupe et de distribution.

L’organisation criminelle a en effet profité de ces traversées pour introduire de la drogue, enregistrant un bénéfice de plus de 500 000 euros. L’enquête a débuté en mai 2021, après l’entrée à Ceuta d’un grand nombre de ressortissants marocains et d’autres nationalités d’Afrique pour atteindre la péninsule. Au cours des investigations, précise OK Diario, la police a pu confirmer l’existence d’une organisation criminelle structurée.

Les enquêteurs ont pu découvrir aussi que l’organisation criminelle opérait depuis une ancienne installation militaire dans la région de Ceuta à Benzú, où d’anciennes grottes et des tunnels abandonnés ont permis l’accès direct à la mer pour exfiltrer les migrants. Après avoir été traduits en justice, dix des détenus ont déjà été condamnés à de la prison pour «appartenance à une organisation criminelle, crime contre les droits des citoyens étrangers et contre la santé publique».