France : Rachida Kaaout se retire et soutient la candidate de la majorité Elisabeth Moreno

Elue d’Ivry-sur-Seine, Rachida Kaaout a décidé de soutenir la candidature d’Elisabeth Moreno aux élections législatives du 5 et 19 juin prochains en France, pour la neuvième circonscription. «La mission de porte-voix pour cette zone que me confie Élisabeth Moreno m’honore et m’oblige. Ce qui est pour moi l’essentiel, c’est l’esprit de rassemblement, l’ambition de la refondation française et l’ouverture au monde», a-t-elle déclaré, dans un écrit parvenu à Yabiladi.

Pour la candidate, un nouveau mandat du président réélu Emmanuel Macron est «la garantie que l’amélioration du quotidien de millions de Français qui se poursuivra et que la France restera entendue en Europe, dans le monde et en particulier dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France».

«Comme vous le savez, je suis née à Béni Mellal, un petit coin de paradis au pied du moyen Atlas. La 9ème circonscription des Français établis hors de France est liée à mon histoire individuelle fondée sur les deux rives de la Méditerranée. Aux côtés d’Elisabeth Moreno, nous bâtirons ces ponts indispensables entre les deux rives de la Méditerranée», a-t-elle ajouté.

L’élue a réitéré son souhait que «tous [les] concitoyens de l’étranger puissent être couverts par une CFE plus étendue et plus égalitaire». «Une pandémie mondiale est passée par-là, qui a exigé une action publique très ambitieuse et une intervention de l’Etat à des niveaux jamais égalés», a-t-elle souligné, évoquant des perspectives de dialogue avec les mutuelles «afin que chacun puisse avoir la meilleure couverture possible».

Rachida Kaaout a indiqué qu’elle accompagnera Elisabeth Moreno dans ses multiples déplacements dans le cadre de la campagne électorale.