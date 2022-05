Les Japonaises Hozumi et Ninomiya remportent le Grand prix SAR la Princesse Lalla Meryem

Les Japonaises Hozumi et Ninomiya. / DR

Les japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya ont remporté, vendredi, le 20e Grand prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis en double dames, face à la paire composée de la Russe Alexandra Panova et de la Roumaine Monica Niculescu 6-7 (7-9), 6-3, 10-8.

En demi-finale, les japonaises s'étaient imposées face à la Russe Ekaterina Yashina et la Mexicaine Marcela Zacarías (6-2,6-2), tandis que Alexandra Panova et Monica Niculescu l'avaient remporté devant la paire composée de la Britannique Emily Webley-Smith et de la Brésilienne Ingrid Gamarra Martins.

La finale du simple opposera, samedi, l’Italienne Martina Trevisan à l’Américaine Claire Liu. Les deux joueuses essayeront d'inscrire leurs pays respectifs au palmarès de cette compétition internationale.