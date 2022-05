Paris : Spectacle solidaire de D'jal le 29 mai au profit de l'association keepSmiling

L’humoriste franco-marocain D’jal se représentera, dimanche 29 mai, à l’Apollo théâtre de Paris pour un spectacle solidaire au profit de l’association keepSmiling. L’ensemble des bénéfices de l’évènement, durant lequel l’humoriste présentera son nouveau spectacle entièrement en darija, seront reversés aux projets de réinsertion sociale des enfants en situation de rue menés par keepSmiling au Maroc.

Dans son spectacle, l’humoriste se replonge dans un univers teinté de joie qui puise dans ses racines marocaines et met en lumière les recoins de ses traditions et habitudes. Cet évènement, qui bénéficie de l’appui officiel de Chaabi bank, vise aider l’association à acquérir un local dédié à l'accueil des enfants en situation de rue et à la création d'une micro-crèche solidaire pour les plus petits et déjà en situation de grande précarité. Les billets pour le spectacle, intitulé «Djal b Dghmira», sont d’ores et déjà en vente sur le site de l’Apollo théâtre et sur BilletRéduc.

«Nous souhaitons, par le biais de cet évènement, associer toute personne sensible à cette cause à nos efforts. Ce rendez-vous représente une opportunité pour acquérir un local dédié à l’accueil et la réinsertion à Marrakech et qui symbolise une lueur d'espoir aux centaines d'enfants avec qui nous travaillons au quotidien», a déclaré Zakaria Belamri, président fondateur de l’association KeepSmiling. «Ceci n'aurait jamais été possible sans le soutien du public, de nos partenaires, et des humoristes solidaires», a-t-il ajouté.

L’association, qui œuvre depuis 12 ans au profit des enfants, a déjà réalisé plus de 4 000 visites d’enfants pour leur faire bénéficier des services et activités offerts, outre 700 à 900 enfants en situation de rue accompagnés, 25 à 35 réinsertions familiales, scolaires et en apprentissage professionnel avec réhabilitation d’état civil et plus de 5 000 rencontres avec d’enfants en situation de rue grâce aux maraudes.

Pour son action, keepSmiling a besoin d’au moins 25 000 euros annuellement pour répondre aux besoins des enfants de rue, que ce soit dans leurs besoins de premières nécessités ou leur accompagnement vers une réinsertion.