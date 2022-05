Législatives en France : Ahmed Eddarraz se retire de la course pour la 9e circonscription

Exclu de la République en marche après avoir maintenu sa candidature pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, le Franco-marocain Ahmed Eddarraz a fini par annoncer le retrait de sa candidature. «Entre la passion et la raison, j'ai privilégié le sens des responsabilités pour retirer ma candidature pour les élections législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. C'est sans la moindre réserve que j'appelle les électrices et les électeurs à soutenir Élisabeth Moreno et la Majorité Présidentielle», a-t-il indiqué dans un communiqué parvenu ce vendredi à Yabiladi.

«Les enjeux sont si importants pour nos concitoyens de l'étranger qu'il aurait été trop dangereux d'assumer le poids de la division et de fragiliser la majorité présidentielle. Non seulement le président de la République a besoin d'une majorité solide pour poursuivre la réformation du pays, mais le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, terres ô combien stratégiques, ont besoin d'une France forte, progressiste, humaniste», s’est-il justifié. «Je n'abandonne aucune de mes ambitions pour ces territoires et les Français qui y résident. Je préciserai très bientôt comment je compte aider nos compatriotes de l'étranger, notamment ceux de la 9e circonscription. Je peux seulement dévoiler que mon action ne se limitera pas au seul cercle de La République en Marche que je retrouve avec bonheur et fierté», a-t-il poursuivi.

Ahmed Eddarraz, qui espérait tout comme d’autres candidats franco-marocains une investiture de LREM, a tenté de faire tête à sa formation politique, après l’annonce de l’investiture de l’actuelle ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Le Franco-marocain a même annoncé le maintien de sa candidature pour la 9e circonscription, dénonçant dans un communiqué «le parachutage sur la circonscription d'Elisabeth Moreno».

Lundi, dans un communiqué à destination des référents des départements, consulté par Yabiladi, le bureau exécutif de la République en Marche a annoncé avoir «prononcé l’exclusion du mouvement d’adhérents déclarés candidats aux élections législatives contre un candidat investi par Ensemble ! Majorité présidentielle». «Sur la neuvième circonscription des Français de l’Étranger, le cas d'Ahmed Eddarraz, candidat dissident contre le candidat soutenu par la majorité présidentielle, a été examiné», explique le communiqué, qui ajoute que le bureau exécutif a statué sur l’exclusion de ce candidat.