Pays-Bas : Les partis contre un projet européen sur la migration régulière depuis le Maghreb

Lors d’un débat, cette semaine, à la Chambre des représentants du Parlement néerlandais, une majorité d’élus a estimé que les travailleurs migrants devraient rester les bienvenus aux Pays-Bas, à condition que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Cependant, ils se sont opposés à un projet européen visant à autoriser de nouveaux groupes de migrants, venus du Maroc, de Tunisie et d'Égypte.

Cette proposition qui s’est «heurté à une grande résistance», écrit Algemeen Dagblad (AD) qui rappelle que la Commission européenne a appelé à davantage de migration régulière en provenance de pays extérieurs à l'UE, afin de contrer la pénurie sur le marché du travail.

Ainsi, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) et l'Union chrétienne (CU) ont demandé à la ministre des Affaires sociales et de l'emploi, Karien van Gennip d’informer les autorités européennes que les Pays-Bas «ne coopéreront pas avec la proposition de la Commission européenne». Les deux partis au pouvoir ont évoqué un plan «mauvais et inconsidéré». «Nous ne devons pas essayer de réparer quelque chose à court terme qui causera des problèmes beaucoup plus importants à long terme», a déclaré le député VVD Zohair El Yassini lors du débat sur la migration et la main-d'œuvre.

L'Appel chrétien-démocrate (CDA) s'oppose également à «faire venir de nouveaux groupes de cette façon», alors que le Parti politique réformé (SGP) parle même d'une proposition «étrange». Le Parti socialisme (SP), le Parti pour la liberté (PVV) et le Parti JA21 sont également farouchement opposés à la proposition européenne et pensent même que les Pays-Bas «ne devraient pas du tout faire venir de travailleurs migrants».

Lors du débat, le VVD s'est heurté au partenaire gouvernemental D66. Les démocrates sont le seul grand parti qui voit d'un bon œil le projet de la Commission européenne. Selon son député Romke de Jong, la discussion sur la migration «n'est pas menée correctement». «La migration pour le travail n'est pas un but en soi, mais offre des opportunités, estime-t-il. «Il y a des avantages, mais aussi des inconvénients», rappelle-t-il en estimant que pour s'assurer que les Pays-Bas disposent de suffisamment de techniciens et d'autres travailleurs qualifiés, «ill faut aussi regarder au-delà des frontières européennes».