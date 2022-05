Maroc : Le cimetière juif de Meknès inauguré après sa réhabilitation 

Des dizaines de Marocains de confession juive et de Juifs d’origine marocaine ont assisté, cette semaine, à l’inauguration du cimetière juif de Meknès, qui rouvre ses portes après avoir subi d'importants travaux de restauration. Cette occasion a été marquée par l'organisation d'une grande «Hiloula» à l'intérieur de l'espace dudit cimetière. Jusqu’à tard dans la nuit, des bougies ont été allumées alors qu’un concert et un dîner ont été organisés en l'honneur des participants, rapporte Hespress.

Les travaux de réhabilitation de ce cimetière ont consisté, en plus de son nettoyage, en la restauration de tous ses couloirs, tombes, murs et portes, en plus de la création d’un musée juif qui comprend des documents historiques rares et des installations religieuses et sanitaires. La réouverture officielle du cimetière juif et la commémoration de la «Hiloula» ont été présidées par le gouverneur de la province de Meknès, Abdelghani Sebbar, aux côtés secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc (CCIM), Serge Berdugo.

Des personnalités diplomatiques, dont le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Rabat, David Green et le chef du bureau de liaison israélien à Rabat, David Govrin, ainsi qu'un certain nombre de rabbins du Maroc, d'Europe et d'Israël, ont également été présentés.

تشرفت أمس بحضور الحفل الديني اليهودي المشهور بالمغرب "هيلولة"، بقيادة السيد سيرج بيردوكو، الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، وبحضور السيد عامل الاقليم. أقيم بالمناسبة حدثان تاريخيان: افتتاح المتحف اليهودي الجديد وترميم المقبرة اليهودية بالملاح، والتي تعود الى القرن 17. pic.twitter.com/QE7q1Q9NpP — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) May 19, 2022

Le cimetière juif de Meknès date de plus de trois siècles. Sa restauration s'inscrit dans le cadre d’un projet royal visant à réhabiliter et restaurer 180 anciens cimetières juifs au Maroc.