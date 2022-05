Pays-Bas : Le Maroc participe à la commémoration de la bataille de Kapelle

Le Maroc a pris part, jeudi, à la cérémonie commémorative de la bataille de Kapelle. À cette occasion, l'ambassadeur du Royaume aux Pays-Bas, Mohamed Basri a rendu un vibrant hommage aux vaillants soldats marocains tombés lors de combats en 1940 contre les troupes nazies.

L'ambassadeur a indiqué que cette commémoration, célébrée depuis 1985, constitue une fierté profonde pour la communauté marocaine établie aux Pays-Bas et montre que les combattants marocains ne sont pas tombés dans l’oubli et que les peuples marocain, néerlandais et français sont indéfectiblement liés par une amitié qui transcendent les frontières.

M. Basri a souligné que la commémoration de ce jour rend hommage à toutes celles et tous ceux qui ont combattu jusqu’à l’extrême limite de leurs forces, voire, jusqu’à l’ultime sacrifice, pour la liberté, précisant que les générations qui n’ont pas connu la guerre auraient tort de croire que la paix est un privilège définitivement acquis.

L’ambassadeur a rappelé que dès le début de la seconde guerre mondiale, Feu Mohammed V avait exprimé son soutien inconditionnel et total à la France contre l’Allemagne nazie et avait ainsi lancé son célèbre appel du 3 septembre 1939, lu dans toutes les mosquées du Royaume. À la suite de cet appel, près de 90 000 Marocains se sont engagés aux côtés de l’armée française, pour combattre les forces de l’Axe, a rappelé M. Basri.

Cette cérémonie commémorative constitue aussi une occasion de réitérer notre engagement collectif à poser les jalons d’une coexistence intelligente et d’un vivre ensemble serein, a affirmé l’ambassadeur. Il s’agit avant tout de prévenir et de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, en favorisant l’éducation et en interdisant la discrimination et les discours de haine.

Le diplomate marocain a souligné que cette cérémonie commémorative motive les compatriotes marocains établis aux Pays-Bas pour s’intégrer davantage dans la société néerlandaise avec enthousiasme et dévouement, insistant sur l’importance de tirer des leçons du passé, afin de permettre aux générations futures de vivre dans un environnement offrant davantage de paix universelle et de prospérité partagée.