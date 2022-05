L'ONMT clôt le «Light Tour» à New York

L’Office national marocain du Tourisme (ONMT) a clôturé en apothéose, jeudi soir à New York, son «Light Tour». Après Paris et Londres, la caravane du Light tour a fait escale dans ce cœur économique, financier et culturel des États-Unis, dans le cadre d’un périple qui vise à accompagner le lancement de la nouvelle campagne internationale de communication «Maroc, Terre de lumière».

Tout juste deux semaines après que les images de la nouvelle campagne ont illuminé les artères de Time Square, la délégation a détaillé le repositionnement de la marque Maroc devant un parterre prestigieux, incluant des acteurs majeurs du voyage tels que Internova et Wonderland, des médias de grande audience à l’image de CNN et du New-York Times, ainsi que des chroniqueurs lifestyle et des influenceurs de renom.

Les invités ont pu apprécier, par le truchement d’un film institutionnel et d'une présentation exhaustive et riche, les atouts du Royaume et son positionnement stratégique sur le marché mondial. Le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Hamid Bentaher, a ainsi rappelé que le Maroc a été la première destination touristique en Afrique durant les cinq dernières années et la 29e à l’échelle mondiale. L’objectif que se fixe désormais le Maroc est d’entrer de plain-pied dans la cour des 20 premières destinations touristiques du monde, a-t-il souligné.

Adel El Fakir, Directeur général de l’ONMT, a déclaré qu'«il était essentiel pour nous d’aller à la rencontre des prescripteurs de ce marché crucial. En continuant à tisser des liens avec les acteurs-clés du tourisme aux États-Unis, nous faisons en sorte de renforcer la position du Maroc sur ce marché très compétitif».

Les États-Unis représentent en effet un marché touristique majeur sur le plan international, avec plus de 90 millions de voyageurs à l’étranger chaque année, qui se distinguent par un pouvoir d’achat élevé et une forte envie de dépaysement. Ce marché recèle donc un potentiel de croissance important pour la destination Maroc, souligne l'ONMT.