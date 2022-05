Pass vaccinal : Nabila Mounib enfin autorisée à entrer au Parlement

Le Parti socialiste unifié (PUS) a annoncé, jeudi sur sa page Facebook, que sa secrétaire générale et députée parlementaire, Nabila Mounib, sera autorisée à entrer au Parlement, à partir du lundi 23 mai. Élue à Casablanca, elle était empêchée d'accéder à l’hémicycle depuis le 25 octobre, car ne disposant pas d’un pass vaccinal contre le Covid-19.

Le parti a assuré que «la parlementaire Nabila Mounib reviendra au Parlement lundi prochain, sans la condition de présenter un pass vaccination, qui lui a été injustement imposée pour tenter de la faire taire».

Le 22 octobre dernier, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a annoncé l’obligation pour les parlementaires de présenter leur pass vaccinal afin d’accéder à l’hémicycle et de prendre part aux travaux des séances à venir. Trois jours plus tard, la députée du PSU et sa secrétaire générale a été empêchée d'entrer au Parlement, faute de pass vaccinal.

L'élue avait précédemment annoncé son refus de recevoir des doses du vaccin contre le Covid-19, évoquant à plusieurs reprises ses «risques pour la santé humaine».