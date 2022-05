À Casablanca, la culture de l’art veut se réapproprier l’espace public

«Il faut démocratiser l’art et créer un échange avec l’artiste et le citoyen», affirme Majda El-Yassini, chargée de projet à l’Atelier de l’observatoire. Cette association est engagée dans des pratiques artistiques et citoyennes pour un changement sociétal. Elle concentre ses actions autour de la marge, qu'elle soit géographique, dans les quartiers périphériques des villes, le milieu rural ou des territoires marginalisés, historique ou sociale.

Depuis plusieurs années, Mohamed Fariji, directeur artistique de l’Atelier de l’observatoire, développe des projets artistiques, participatifs et engagés sur le long terme qui interrogent la place de l’artiste, du penseur, du décideur et du citoyen dans sa ville et son environnement. En effet, depuis 2014, Casablanca a vu naître des installations in situ comme «la Serre», proposée par l’association, pour que l’art puisse se réapproprier l’espace public.

«Notre but est de créer un espace participatif dans l’espace public, pour favoriser les échanges entre les citoyens et les artistes pour des projets plus authentiques», explique la chargée de projets.

«Éradiquer les fléaux de la société»

L’art ne semble pas être fait uniquement pour les yeux. Combattre les dégradations du patrimoine tout en laissant les jeunes s’exprimer est l’un des nombreux objectifs de l’Atelier de l’observatoire, grâce à son installation «la Serre». «L’art aide à éradiquer les fléaux de la société. Elle aide et sensibilise les jeunes de manière indirecte pour qu’ils puissent s’exprimer sans dégrader» affirme Majda El-Yassini. En effet, l’installation proposée par l’association dispose de plusieurs murs et cabines dédiés au street-art. Avec des dessins au feutre ou à la bombe, cet art n’est pas répréhensible.

Depuis 2017, d’autres formes d’art sont également proposées. L’Atelier de l’observatoire donne la possibilité d’y faire du slam, de toucher à l’écriture journalistique, au jardinage et à l'archivage sonore.

Cet espace partagé est alors collectivement investi. Mais pour certains artistes comme Nadir, l’espace public n’est pas assez optimisé. «On croit que l’espace public n’est pas à nous. Il y a toujours des contraintes. Certains ne se sentent pas à l’aise», explique cet artiste sonore.

Un élitisme culturel et artistique

Aussi musicien, Nadir cherche à se réapproprier l’espace public par le son. «Je crois qu’au niveau architectural, tout est fait. Je cherche des procédés pour améliorer la qualité acoustique de la ville par des installations sonores» affirme-t-il. En effet, grâce à des boîtes à mémoire sonore, Nadir propose des contes marocains à écouter directement dans «la Serre», au Parc de la Ligue Arabe.

Si cet artiste décide d’œuvrer dans l’espace public comme le parc, c’est qu’une croyance de l’élitisme culturel et artistique règne encore. «On croit que c’est élitiste d’entrer dans un théâtre ou une salle de spectacle, mais c’est le contraire. On ne peut pas éduquer une population si la culture n’est pas partagée», explique l’artiste.

Mais si la culture dans l’espace urbain est si rare, c’est aussi parce que l’organisation de ces manifestations est rude. «Ça demande beaucoup de papiers, d’autorisations et de contacts» explique la membre de l’Atelier de l’observatoire. Et de poursuivre : «C’est très compliqué pour un collectif d’artistes de faire tout ce trajet administratif. C’est pour cela qu’il n’y a pas de spectacles dans les espaces publics.»

Si l’art est un difficile à intégrer dans l’espace public, il devient éphémère grâce à des associations comme l’Atelier de l’observatoire. «La Serre» est montée pour partager et favoriser l’émergence de nouvelles idées, à l’abri des contraintes et visions dominantes. Elle se base sur un processus actif et participatif de recherche multidisciplinaire empruntant à l’architecture, l’histoire, la sociologie, la science, le cinéma et la politique.