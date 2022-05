Italie : Deux Marocains poursuivis pour tentative de meurtre d'un compatriote

Deux Marocains âgés de 40 et 27 ans ont été arrêtés, dans la commune italienne Gropparello (Émilie-Romagne), pour tentative de meurtre d'un compatriote. Selon la presse italienne, les deux hommes sont accusés d'avoir attiré leur victime avant de la tabasser et l’abandonner dans la rue, persuadés qu’elle était morte. Des faits qui datent du 7 août dernier.

L'homme de 40 ans, Youssef B., a choisi d'être jugé dans le cadre d’une procédure dite «simplifiées», alors que le plus jeune, Hamza L. est jugé avec rite ordinaire. Dans la procédure, la victime a déposé une action civile, explique la même source. Dans la journée du 19 mai, le procès du premier accusé s'est ouvert devant le jury, marqué par la présentation des faits par les carabiniers, qui ont déclaré avoir vu la victime à bord de l'ambulance avec un visage tuméfié, plein de coupures, d'égratignures et presque incapable de parler, vêtu uniquement d'un sweat-shirt et d'un slip. L’homme était sans papiers et a été identifié grâce à ses empreintes digitales une fois admis aux urgences.

D'après la reconstitution des faits, l'homme de 40 ans avait rencontré la victime, âgées de 34 ans, à Novate où ils étaient détenus ensemble. Lorsque la victime a été libérée de prison, le Marocain aurait noué une relation avec l'ex-petite amie de son ancien codétenu. Ce dernier n'aurait jamais montré que cette relation le dérangeait, mais dans les semaines ayant suivi, il aurait plutôt organisé une vengeance.

Une fois assigné à résidence, il aurait contacté son ancien ami de cellule, lui proposant de passer une soirée chez lui. Avec l’autre accusé, les trois hommes auraient alors mangé, beaucoup bu et même pris des psychotropes. À un moment donné, l’agression a débuté, les deux Marocains causant à leur victime plusieurs blessures graves. Le croyant peut-être mort, ils l'ont abandonné dans la rue, avant de retourner à l’appartement pour nettoyer des traces de sang.