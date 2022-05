Casablanca : Lacoste x Minecraft dévoilent leur collaboration au Morocco Mall en exclusivité

La marque de prêt à porter au crocodile, Lacoste, et le jeu vidéo de construction libre Minecraft ont dévoilé en exclusivité, mercredi, leur première collaboration à Casablanca. Dans un évènement tenu au Morocco Mall, qui se tiendra jusqu’au dimanche 22 mai, les Marocains ont pu découvrir la collection printemps/été 2022 et s'immerger dans un univers créé par les deux marques.

Le point de départ de la collaboration de Lacoste avec Minecraft, le jeu vidéo le plus vendu au monde avec plus de 238 millions de copies écoules, est «l'entraide pour construire un monde meilleur», indique un communiqué.

Cette collaboration propose une double facette, aussi bien virtuelle que réelle. On retrouve d’un côté, la collection Lacoste propose des vêtements pour hommes, femmes et enfants au style de l’univers du jeu caractéristique par ses cubes pixelisés. Rencontre de deux mondes, la collection présente le crocodile repensé par le Minecraft Creative Studio et des références des deux marques, toujours autour de la notion de jeu.

De l’autre, l’évènement a été l'occasion de lancer la «Croco Car», pièce unique au monde conçue au Maroc pour permettre aux joueurs d’être en totale immersion et de surfer sur la carte de l'île Croco, créée par vidéo Smajor en France. Cette carte crée sur mesure spécialement pour l'occasion et gratuite s’est inspirée de la marque Lacoste et de son célèbre crocodile, figure emblématique des courts de tennis.

Pour les aficionados de la marque ou du jeu, la révélation de la collection a été diffusée en direct sur Twitch et Facebook. La collection Lacoste x Minecraft est d'ores et déjà disponible en ligne sur www.safari.ma et en boutique sur l’ensemble des points de vente du réseau à Tanger, Tétouan, Fès, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir.