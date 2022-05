Maroc : Aziz Akhannouch préside une réunion consacrée à la relance du secteur touristique

Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, jeudi 19 mai 2022 à Rabat, une réunion consacrée à l'examen des mesures prises pour relancer le secteur du tourisme après deux ans de crise sanitaire mondiale. Elle intervient notamment avec l'enregistrement d’indicateurs positifs pouvant être mis à contribution pour assurer un bon lancement de la saison touristique, ce qui contribuera à un nouvel essor du secteur, indique le département du gouvernement dans un communiqué.

Au cours de la rencontre, la ministre du Tourisme, de l'artisanat, de l’économie sociale et solidaire a présenté sa vision pour relancer l'activité touristique dans les meilleurs délais. La vision du ministère ambitionne également de multiplier le nombre de touristes et de revenir, à partir de l'année 2023 au même niveau d'arrivées important, qui prévalait en 2019, année faste en terme d'afflux de touristes.

Parmi les axes sur lesquels repose cette vision : Assurer le plus grand nombre de sièges pour les touristes affluant vers notre pays avec les compagnies aériennes, mener de vastes campagnes promotionnelles et conclure des partenariats avec les tour-opérateurs mondiaux et les plateformes numériques.

Le Chef de gouvernement a incité tous les acteurs concernés à valoriser les ressources humaines afin d'accompagner la relance du secteur touristique, appelant les différents acteurs du secteur à œuvrer pour la mise à niveau des structures hôtelières en vue d’améliorer la qualité des prestations offertes aux touristes.