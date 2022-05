Maroc : Un millier de focus groupes pour le programme «une école de qualité pour tous»

Près d'un millier de focus groupes sont programmés dans toutes les provinces du royaume dans le cadre du programme de concertation nationale «une école de qualité pour tous», avec comme cœur de cible les élèves, parents d’élèves, équipes pédagogiques, directeurs et cadres d’établissements.

Une plateforme digitale multilingue pour recueillir les avis des citoyens a été mise en place dans ce cadre, en plus de son relais sur les réseaux sociaux des académies régionales de l’éducation. Il s'agit aussi de la programmation d'événements territoriaux regroupant les différents partenaires locaux de l’école et des contributions d’ONG sectorielles, des partenaires nationaux et internationaux, d’institutions, d’experts, des médias et d’intellectuels, selon le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Pour réussir cette initiative, «l’ensemble des forces vives de la Nation sont appelés à participer, alors que la contribution des Marocains du monde sera précieuse, notamment à travers la plateforme digitale», indique le ministère dans une note de cadrage.

Pour cela, toutes les parties prenantes sont invitées à identifier les priorités, à débattre des points de divergence, à s’assurer des engagements volontaires de tous, et à rendre possible une construction collective de l’action pour atteindre les objectifs communs.

«Pour la première fois, les élèves et leurs parents seront largement écoutés et amenés à donner leurs points de vue autour d’une nouvelle école synonyme de qualité pour tous», ajoute le ministère.

L'objectif est de réduire le taux d’abandon scolaire d’un tiers à l'horizon 2026, sachant que chaque année, plus de 300 000 enfants et jeunes quittent les bancs de l’école. Il est aussi question d'améliorer les acquis et apprentissages à l’école en portant à 70% le taux des élèves maîtrisant les compétences fondamentales, contre 30% actuellement, et de créer un environnement épanouissant et des conditions de partage et de réussite au sein des écoles en doublant les bénéficiaires des activités parascolaires.