BharBlaPlastic : Lancement de la 23e édition de «Plages propres»

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement lance sa 23e édition de «Plages propres», une opération #BharBlaPlastic élargie face à l’urgence de protéger les océans. La Fondation, présidée par la princesse Lalla Hasnaa, entend profiter de l’afflux des citoyens sur le littoral pour sensibiliser et éduquer sur l’importance de la protection des océans.

Partie prenante de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques lancée par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, la Fondation s’engage pleinement au sein de son pôle Mers et Océans pour la préservation des littoraux marocains avec ce programme #bharblaplastic du 15 juin au 15 septembre.

Cette année, l’opération élargira ses préoccupations au climat, dont les océans sont un des éléments fondamentaux de régulation, et à la biodiversité, riche mais fragile dans les eaux de la planète. Se mobiliseront 66 collectivités territoriales et leur tutelle, la Direction générale des collectivités territoriales, ainsi que 27 partenaires économiques et plus d’une centaine d’associations locales.

L’opération reposera sur trois piliers, à savoir les jeunes comme cible prioritaire, l’élimination de la pollution plastique et le digital pour sensibiliser, desquels quatre objectifs ont été déclinés. Ainsi, le programme ambitionne de ramasser 10 tonnes de déchets plastiques par plage, de mener 10 000 actions de sensibilisation à l’environnement, de sensibiliser 1 million de jeunes et de recycler et valoriser les déchets plastiques évités sur les plages.

Un atelier s’est tenu mercredi afin d’articuler le programme estival de #bharblaplastic. Des tables rondes de trois sessions thématiques ont ainsi été animées par Bernard Combes (spécialiste des programmes en Éducation au développement durable et en biodiversité à l'UNESCO), Jean-François Sys (chargé de mission biodiversité marine au Comité français de l’UICN), Felipe Victoria, (senior manager for international plastics policy, chez Ocean Conservancy) et Zaynab Sadam (coordinatrice régionale de la politique des plastiques – Afrique à WWF Afrique du Sud). De cette réflexion commune, sort le programme de 2022 que les communes et leurs partenaires économiques déploieront sur les 106 plages du programme Plages propres de la Fondation.