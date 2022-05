Le Pape François salue le leadership spirituel «précieux» du Roi Mohammed VI

«Le leadership spirituel et les prières du Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, nous sont précieux», a souligné le Pape François, mercredi, en recevant le conseiller du Roi, André Azoulay, venu saluer le souverain pontife sur la Place Saint Pierre au Vatican.

Accompagné de Rajae Naji El Mekkaoui, ambassadrice du Roi près le Saint siège, et du professeur Abdellah Ouzitane, président du Centre de recherche sur le droit hébraïque à Bayt Dakira, M. Azoulay a transmis au Pape François les salutations fraternelles et profondément amicales du Roi Mohammed VI, rappelant l'impact historique de la visite du Pape François au Maroc en mars 2019.

«Une visite signée du sceau de l’exception et dont le souvenir reste vivace au cœur et dans la mémoire de tous les Marocains», a déclaré M. Azoulay venu à Rome pour participer aux côtés du Chef du gouvernement du Vatican, Mgr Pietro Parolin, au colloque organisé par l’ambassade du Maroc pour débattre de «La Parole commune et la Spiritualité agissante» au sein de l’Université Pontificale.