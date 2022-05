Ceuta : Près de 11 000 personnes et 2 400 véhicules ont traversé la frontière avec le Maroc

Au cours des dernières 48 heures, 6 607 personnes et 1 355 véhicules ont quitté Ceuta vers le Maroc, après la réouverture des frontières. Selon la délégation du gouvernement, 4 208 personnes et 1 076 véhicules ont franchi la frontière, dans le sens inverse.

Au total, 10 815 personnes et 2 431 véhicules ont franchi la frontière séparant Ceuta du Maroc depuis que la circulation a partiellement repris mardi à minuit. Depuis la réouverture des frontières, la circulation dans les deux sens est continue, bien que sans affluence importante en termes de personnes et à des moments précis de véhicules, explique El Faro de Ceuta. Celui-ci rappelle qu’au cours de la première journée, un total de 3 268 personnes et 840 véhicules ont quitté Ceuta pour le Maroc, tandis 1 580 personnes et 504 voitures particulières sont arrivés dans la ville.

La même source explique qu’un nombre important de ces personnes ayant traversé sont originaires de Ceuta avec des liens familiaux au Maroc, ainsi que des citoyens de l'Union européenne et du Maroc avec un visa ou un permis de séjour dans l'UE, tous avec des passeports valides. Elle précise que tant au poste frontière de Tarajal qu'à Bab Sebta, un nombre indéterminé de refus a été constaté, soit pour ne pas avoir terminé le calendrier de vaccination contre le Covid-19 ou ne pas avoir présenté le test PCR demandé pour pouvoir franchir la frontière.

Il s’agit de la première phase de la réouverture des frontières, qui permet le transit des citoyens et résidents de l'Union européenne et des personnes autorisées à circuler dans l'espace Schengen, qui doivent répondre à une série d'exigences, notamment sanitaires. Dès le mardi 31 mai, les travailleurs frontaliers disposant de permis ou d’un visa spécifique pour les deux villes autonomes pourront franchir la frontière, conclut-on.