Royaume-Uni : Première plénière pour le nouveau lord-maire Hamza Taouzzale

Le conseil municipal de Westminster, au Royaume-Uni, a tenu hier une séance plénière dans l'ancien hôtel de ville de Marylebone. Une première réunion pour le nouveau lord-maire d’origine marocaine, Hamza Taouzzale, élu la semaine dernière.

Dans une vidéo partagée par le conseil municipal de Westminster, le jeune élu, âgé de seulement 22 ans, a expliqué que sa nomination est «un peu décisive». «Cela signifie le monde pour moi. Je n'aurais jamais pensé que je serais dans cette position il y a deux semaines. Cela change la vie, mais je cherche à en tirer le meilleur parti et à m'amuser», a-t-il confié.

? Our new Lord Mayor on his historic appointment at Full Council. @Hamza_Taouzzale is our first Muslim and BAME Lord Mayor and our youngest ever, aged just 22 years old.



Here he tells us what his appointment means to him ? pic.twitter.com/V70bXPYB9X — Westminster City Council (@CityWestminster) May 18, 2022

Le nouveau lord-maire a parlé de sa jeunesse avant d’évoquer son futur rôle. «Je suis né et élevé à Westminster. Il y a un peu moins de 23 ans, je suis né à moins d'un mile de ce même bâtiment à St Mary's Hôpital», a-t-il rappelé.

Tonight, @Hamza_Taouzzale, reflected on his vision for the community in his speech: ‘I’m keen on using my year as Lord Mayor to showcase all that’s good – the great people, the potential, the contribution they make to the community.’ ? pic.twitter.com/f2C12VNj61 — Westminster City Council (@CityWestminster) May 18, 2022

Le Londonien d'origine marocaine a abordé sa vision de la communauté dans son discours, en assurant tenir à utiliser son mandat «pour montrer tout ce qui est bon, les gens formidables, le potentiel et la contribution qu'ils apportent à la communauté». «Les gens me demandent toujours "où voulez-vous vivre quand vous déménagez ?" et la réponse est la même à chaque fois : "Dans Church Street !"», a-t-il ajouté en assurant être «fier» de là où il vient. «Comme vous pouvez le voir, cela ne m'a pas retenu», a-t-il conclu.

La semaine dernière, Westminster a annoncé l’élection de Hamza Taouzzale, en tant que son plus jeune et premier lord-maire musulman. L’élu de 22 ans du quartier Queen's Park a été choisi après la victoire du Parti travailliste aux élections locales, une semaine auparavant. Le conseil a précisé que le nouveau lord-maire a récemment terminé sa maîtrise en affaires internationales au King's College de Londres.