Signature de 10 conventions d’investissement de 160 MDH dans la région de Fès-Meknès

Dix conventions de partenariat d'un investissement de 160 millions de dirhams (MDH), visant à booster les investissements industriels au niveau de la région de Fès-Meknès ont été signées, mercredi. Paraphées par le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, avec des opérateurs industriels issus des villes de Fès, Taza, Meknès et Ifrane, ces accords visent à générer près de 520 emplois directs et à renforcer le tissu des entreprises de la région et de la souveraineté industrielle du Maroc.

Cinq des dix projets d’investissement concernent les filières de la chimie, plasturgie et du papier carton et portent, entre autres, sur la réalisation ou l’extension d’unités de production, tandis que la 6e se rapporte au secteur du textile et habillement et vise la réalisation d’une unité de confection du prêt-à-porter.

Quant aux secteurs des matériaux de construction et de l’électrique et électronique, les conventions portent, respectivement, sur la réalisation d’une unité de traitement de marbre et d’une autre de production de compteurs électriques numériques et intelligents. Les deux dernières conventions portent sur la réalisation d’une unité de production des radiateurs et l’installation d’une ligne de production de panneaux photovoltaïques.

Après avoir rappelé que Fès-Meknès est la 5e région au niveau national en termes de projets accompagnés par la «Task Force Souveraineté du ministère», le ministre a fait état de 81 projets d’investissement dans cette région, dont 75% sont financés par un capital marocain, un chiffre qui représente 5 536 emplois directs et un potentiel de substitution aux importations de 2,5 milliards de dirhams (MMDH) et à l’export à 1,574 MMDH.

Le wali de la Région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, a souligné que la région dispose des potentialités et des atouts énormes, ajoutant que la région recèle une offre foncière industrielle importante, avec plus de 13 quartiers et zones industrielles opérationnelles sur une superficie totale de plus 1 000 ha.

Aussi, 7 zones logistiques ont été programmées sur une superficie de 365 ha dans le cadre du Schéma régional des zones logistiques, ainsi qu’un port sec de l’ONCF de 5,5 ha opérationnel au niveau de la zone logistique de Bensouda.