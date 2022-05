Hausse de 122% du chiffre d'affaires de Managem à 2,79 MMDH au T1-2022

Le chiffre d'affaires (CA) du Groupe Managem s'est établi à plus de 2,79 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre 2022, en forte hausse de 122% par rapport à la même période de l'année écoulée. Cette évolution s'explique par la contribution de l’or de la mine de Tri-K en Guinée pour 33% et la bonne performance opérationnelle de l’ensemble des activités minières du Groupe.

En particulier, le groupe souligne une amélioration significative de la production d’argent de la mine d’Imiter et de la production d’or au Soudan, indique Managem dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels. L'augmentation s'explique, également, par la hausse de la parité et des cours moyens de vente de l’ensemble des métaux produits par le Groupe, particulièrement le cobalt et le cuivre.

Au cours du T1-2022, les investissements réalisés ont atteint 385 millions de dirhams (MDH), contre 547 MDH une année auparavant, dont 30% alloués aux travaux de recherche et d’exploration, fait savoir le communiqué, ajoutant que ce trimestre a été marqué, aussi, par la décision du lancement des travaux de construction du projet cuprifère de Tizert.

L’endettement net s'est élevé, quant à lui, à 4,633 MMDH, contre 4,345 MMDH à fin 2021, indique Managem, relevant que les actions d’amélioration du cash-flow des activités opérationnelles ont permis d’atténuer cette hausse malgré les investissements réalisés pour accompagner les activités et le développement du Groupe.