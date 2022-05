Ligue des champions : Al Ahly veut la moitié des places au stade Mohammed V pour ses supporters

L'équipe égyptienne d'Al-Ahly a adressé plusieurs demandes à la Confédération africaine de football (CAF) après que le stade Mohammed V de Casablanca a été officiellement approuvé pour accueillir le match final de la Ligue des champions. L'équipe égyptienne a exigé que les critères pour organiser cette rencontre soient déterminés, y compris la capacité du stade dans lequel le match se déroulera.

Al Ahly a ainsi demandé à la CAF d’obtenir 50% des places du stade Mohammed V pour ses supporters. Le club a promis de payer la valeur totale des billets pour toutes les catégories et classes. De plus, l’équipe a également exigé que les zones qui lui sont désignées soient limitées à ses supporters uniquement et que la Confédération oblige les autorités chargées de sécuriser et d'organiser le match à respecter cet engagement.

Al Ahly a également demandé à «fournir une assurance complète pour la sécurité de tous ses éléments» et à «veiller à ce que les organisateurs du match appliquent les procédures stipulées dans les règlements des Fédérations africaines et internationales, qui empêchent tout effet sur la performance des joueurs de l’intérieur du terrain». L'équipe égyptienne réclame que la durée entre les demandes et l'obtentions des visas pour ses supporters ne dépasse pas un délai maximum de 72 heures.

Enfin, pour l'arbitrage, Al Ahly a appelé à «déléguer la gestion dudit match à l'un des arbitres les plus efficaces du continent» et de faire appel à une équipe technique au VAR de l’Europe, comme ce qui s'est passé lors des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde.