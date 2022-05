Législatives en France : Le Franco-marocain Ahmed Eddarraz exclu de la République en Marche

Le candidat aux élections législatives Ahmed Eddarraz a annoncé, mardi, avoir été exclu de la République En Marche, après le maintien de sa candidature pour la 9e circonscription des Français de l’étranger. «Je prends note de la décision du bureau exécutif de la République En Marche de m'exclure après le maintien de ma candidature pour les élections législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger», a indiqué le Franco-marocain sur son compte Twitter.

Le candidat a assuré que ce verdict «ne change en rien» son attachement, sa fidélité et son «amitié au Président de la République et à la Première dame». «J'en profite d'ailleurs pour remercier Emmanuel et Brigitte Macron pour leur amicale bienveillance», a-t-il conclu.

Lundi, dans un communiqué à destination des référents des départements, consulté par Yabiladi, le bureau exécutif de la République en Marche a annoncé avoir «prononcé l’exclusion du mouvement d’adhérents déclarés candidats aux élections législatives contre un candidat investi par Ensemble ! Majorité présidentielle». «Sur la neuvième circonscription des Français de l’Étranger, le cas d'Ahmed Eddarraz, candidat dissident contre le candidat soutenu par la majorité présidentielle, a été examiné», explique le communiqué, qui ajoute que le bureau exécutif a statué sur l’exclusion de ce candidat.

«Cette décision, prise à l’unanimité des présents, a pris effet immédiatement. La République En marche rappelle son entier soutien à la candidate investie par Ensemble ! Majorité présidentielle Elisabeth Moreno, la seule candidate d’Emmanuel Macron sur cette circonscription», conclut le communiqué.

Proche du couple présidentiel, Ahmed Eddarraz comptait sur le soutien du parti pour sa candidature au nom de la majorité avant que celle-ci n’annonce l’investiture de l’actuelle ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances.

Dans le même sillage, le Franco-marocain a maintenu sa candidature pour la 9e circonscription, dénonçant dans un communiqué «le parachutage sur la circonscription d'Elisabeth Moreno». Le désormais ex-LREM était aussi vent debout suite à l'éventuelle investiture, par le parti, de Zineb El Rhazoui.

Pour le moment, la décision de parti présidentiel ne concerne qu’Ahmed Eddaraz, sachant que Rachida Kaaout, l’autre franco-marocaine membre de LREM, est également candidate pour la 9e circonscription. Contactée par Yabiladi, elle assure ne pas être au courant d’une éventuelle décision la concernant.