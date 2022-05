Maroc : GBM Group rapproche les investisseurs étrangers de la région Fès-Meknès

Le World industriel federation gathering (WIFG) s’est tenu, ce jeudi à Fès, rassemblant des acteurs économiques et industriels étrangers à des acteurs marocains et de la région Fès-Meknès. Organisé dans un format hybride par Global Business Matchmaking Group (GBM), l’évènement a rassemblé les participants autour de cinq domaines ciblés : l’industrie, l’économie digitale, le mix énergie, l’agriculture et l’économie bleue.

Ont participé à l’évènement, tenu au sein du conseil régional et en visioconférence, la co-présidente de GBM Group et co-fondatrice de Greentech Touch, Samira Ben Ali, le vice-président de la région Fès Meknès, Younes Er-Rafik, des membres de la Chambre de commerce d’industrie et de services, de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Y ont aussi pris part des acteurs locaux et internationaux venu de France, d’Arabie saoudite, de Thaïlande, ainsi que le président du club des investisseurs sénégalais.

La journée a permis de combiner des rencontres collectives et individuelles entre les participants des écosystèmes public et privé. L’opportunité leur a été donnée de détecter et développer des courants d’affaires entre les différentes délégations étrangères et les acteurs économiques de la région.

La rencontre a permis à une dizaine d’entreprises de choisir la région Fès-Meknès pour leur développement, créant une dynamique internationales avec leurs antennes au Sénégal, en Thaïlande et en Arabie saoudite, ont précisé les organisateurs à Yabiladi. Aussi, les acteurs ont convenu d’une rencontre physique à venir, qui se tiendra dans le cadre du prochain forum économique de Fès Meknès.

La réunion a été organisée en lien avec la visite de travail du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, qui s’est rendu dans la région pour signer des conventions d’investissement et s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du Parc Industriel de Ain Cheggag.