Covid-19 au Maroc : 116 nouvelles infections et 1 mort ce mercredi

Jusqu’à 15h ce mercredi, 116 cas du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 1 166 100. Par ailleurs, 24 820 609 personnes ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 23 300 837 ont reçu la deuxième et 6 350 882 ont reçu la troisième.

Le Maroc a enregistré 74 nouvelles guérisons, portant à 1 149 241 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,6%. Le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19 s’établit ainsi à 16 075, soit un taux de létalité de 1,4%, après le décès d’une personne à Agadir-Ida-Ou-Tanane.

Le Maroc compte désormais 784 cas actifs sous traitement. 23 patients restent dans un état critique avec 5 nouveaux cas ces dernières 24h. Une personne est sous intubation et 9 sont sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 est à 0,4%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 61 cas : 57 à Casablanca, 2 à Mohammedia, 1 à Nouaceur et 1 à Settat. Vient ensuite Marrakech-Safi avec 22 cas : 18 à Marrakech, 2 à Youssoufia, 1 à El Kelâa des Sraghna et 1 à Rehamna, tandis que Rabat-Salé-Kénitra en déplore 16 : 13 à Rabat et 1 à Skhirate-Témara.

L’Oriental a confirmé 2 cas : 3 à Berkane et 2 à Oujda-Angad, suivi de Souss-Massa avec 4 cas à Taroudannt, tandis que Tanger-Tétouan-Al Hoceima en déplore 3 :1 à Tétouan, 1 à Ouezzane et 1 à Al Hoceima. Khénifra (Béni Mellal- Khénifra) en déplore 1, tout comme Ouarzazate (Draâ-Tafilalet).