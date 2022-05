Albares se rend aux Iles Canaries pour expliquer la nouvelle étape dans les relations avec le Maroc

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a réitéré, ce mercredi 18 mai, que la région autonome des Iles Canaries sera la grande bénéficiaire dans la nouvelle étape dans les relations avec le Maroc. «L’archipel doit être la plate-forme de l'Espagne et de l'Europe vers le Maroc (…) C'est ce que je vais défendre la semaine prochaine lors de mon voyage aux Iles Canaries», a-t-il souligné en réponse à une question d’un député du parti Nouvelle Canarie.

José Manuel Albares accède ainsi à des demandes formulées par des formations politiques de la majorité comme de l’opposition, ayant exigé du chef de la diplomatie espagnole de se rendre aux Iles Canaries pour expliquer la teneur des accords, du 7 avril, entre le Maroc et l’Espagne. «La nouvelle étape de collaboration et de transparence entre l'Espagne et le Maroc est bonne pour les Iles Canaries», a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement de Pedro Sanchez «souhaite la développer avec les communautés et les villes autonomes qui doivent le plus directement bénéficier de ce nouvel esprit de collaboration».

Sur la question du Sahara occidental, José Manuel Albares a réitéré que «le conflit est au point mort». «Il dure depuis un demi-siècle, et nous ne pouvons pas permettre qu’il dure un demi-siècle de plus (…) La solution doit être une solution des Nations unies, mutuellement acceptable», a-t-il estimé.