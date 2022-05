Rabat : Inauguration de la nouvelle banque de gènes de l’ICARDA Maroc

La nouvelle banque de gènes du Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) a été inaugurée, ce mercredi, par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki. Ont pris part à l’inauguration le directeur général de l’ICARDA, également directeur régional du CGIAR, Aly AbouSabaa, et plusieurs responsables de la FAO, d’ambassades, d’universités et d’instituts de recherches.

La banque de gènes est mise en place pour collecter, conserver et développer des ressources génétiques vitales pour protéger la biodiversité agricole dans les zones arides. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts de préservation des ressources génétiques pour faire face aux défis de sécurité alimentaire et menaces liées aux changements climatiques, indique un communiqué.

Mohammed Sadiki a souligné que les ressources génétiques sont un patrimoine très précieux qui doit être sauvegardé et préservé. Les accessions et espèces apparentées sauvages sont vitales pour le développement de nouvelles cultures, a-t-il plaidé, en sélectionnant des caractères capables de faire face à des conditions toujours plus difficiles dues au changement climatique.

Le ministre a loué la qualité de la collaboration entre le Maroc et l’ICARDA, qui a démarré en 1977 sur des programmes de recherche couvrant des domaines tels que la sélection de céréales et de légumineuses alimentaires, les systèmes intégrés de culture et d'élevage, la gestion de l'eau et le renforcement des capacités.

Cette collaboration avec l’ICARDA vise à renforcer les capacités des institutions nationales de recherche par la formation et l'appui technique ainsi que l’appui à la construction du Système marocain des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

La banque de gênes INRA de Settat abrite actuellement une collection de près de 72 000 accessions, dont plus de 13 000 données par la banque de gênes ICARDA. Par ailleurs, l’INRA a procédé en 2020 au dépôt d'une partie de sa collection à la Réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège qui conserve plus d’un million de graines.