Véhicules d’occasion : L’entreprise marocaine Kifal Auto achetée par le Nigérian Autochek

La plateforme automobile Autochek, conçue pour connecter les acheteurs et les vendeurs de voitures, a annoncé cette semaine l’acquisition de la société marocaine Kifal Auto. Une annonce qui marque son entrée du marché des véhicules en Afrique du Nord, écrit Tech Crunch.

Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé, précise la même source, qui note que cet accord intervient à peine un an après qu'Autochek a racheté Cheki Kenya et Cheki Uganda à Ringier One Africa Media. «Avant l'opération de septembre 2021, Autochek avait racheté les filiales de Cheki au Ghana et au Nigeria, et s'était associé au groupe CFAO pour lancer le réseau en Côte d'Ivoire.», poursuit la même source. L'acquisition de Kifal Auto permet ainsi à Autochek d’être présente dans six pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Nord.

KIFAL Auto met en relation les acheteurs et les vendeurs de voitures, et propose également, par le biais de partenariats, plusieurs autres services dont le financement et l'assurance. Autochek, basée à Lagos au Nigéria, tire pour sa part parti «de la technologie, des données, des connaissances et de l'expérience» pour notamment «fournir des prêts automobiles abordables aux acheteurs et aux vendeurs, explique-t-on.